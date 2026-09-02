Минобороны России: Черноморский флот уничтожил катер Украины

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины в акватории Черного моря. По данным Минобороны России с начала СВО также ликвидировано множество летательных аппаратов и бронетехники ВСУ, включая 674 самолета и 284 вертолета.
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