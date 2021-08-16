Путин раскрыл глаза чиновникам на бедствия народа

Политика как она естьПолитикаПутин раскрыл глаза чиновникам на бедствия народа Разрушение иллюзий и другие новости недели Конечно, главную фразу недели — на первый взгляд про Крым — произнес Лукашенко.Вернуться к статье249НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovНе глаза им надо раскрывать, а сажать и расстреливать! Ибо "при 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы капитал даже под страхом виселицы". Всё по Марксу.хохлошумерЕще беда-мигранты! Взрыв неизбежен!Ваша СветлостьКакой хороший Путин.:))) Двадцать лет сидел сиднем, силы копил, наверное!:)) И вот свершилось - глаза чиновникам открыл!:))), бл..., а ктож ему-то, нашему Вию, глаза откроет?Валерий КаулинВаша Светлость! Для повторения подвигов Ильи Муромца ему надо ещё десять лет просидеть! Не дай Б-г! Хотя я считаю, что в то время, когда он пришёл к власти, он был лучшим выбором их возможных худших. Но, благодаря негодной кадровой политике, на сегодня уже пересидел.Ваша СветлостьКороля делает свита... Если посмотреть на ближайших "друзей" Путина, видишь синагогу из миллиардеров. Эти "друзья" не видят в Росси Родину, они космополиты, да наш обнуленно-одухотворенный не сильно стремится поменять "ближний круг", его всё устраивает, не всем в Геленджике дворцы доступны...Валерий КаулинВы не забывайте, что организация, к которой он принадлежал, сыграла немалую роль в уничтожении Союза. Для него, похоже, назад дороги нет. А уж раздача друзьям не только подрядов, но и званий "Герой капиталистического труда" совсем не красит. И дискредитирует само это звание. К слову, в начале моей трудовой деятельности мой первый бригадир был Героем Социалистического труда. Настоящим. Власенко Николай Петрович.Ваша Светлость"...организация, к которой он принадлежал...", и которую он предал, сменив офицерский мундир на портфельчик у Собчака... Это сейчас из него, делопроизводителя, бумажного клерка в консульстве, пытаются сделать героя-разведчика, смешно...Валерий КаулинСогласен с Вами. Правда, там уже предавать было нечего. Вы что, думаете, что Маршал Ахромеев сам повесился? А министр внутренних дел Пуго сам застрелился? Мой покойный отец, не самый глупый человек, прокомментировал этот случай так: "Застрелился сам, а потом застрелил жену". Подтверждение этого было позднее опубликовано в прохановской газете "Завтра", которую не все читают.Юрий СтарикА Путин сам себе открыл глаза на безобразия своих "друзей" в богатейшем круге??????БорисЯ не знаю как реагировать на советы правящей элиты как они себя считают по моему это самая элита самое настоящее быдло дорвавшийся до власти не законным путем (переворота) практически так же как и на Украине в 2014 году разница очень минимально.И то что происходит сейчас на Украине и в России тоже разницы минимум, разница лишь в том что там бандеровцы тут зажравшийся чиновники там война с ЛДНР тут совсем народом. Мне 60 лет всю свою жизнь я работал, служил в армии потом на предприятиях СССР когда не хватало все было чем заняться в своем гараже всегда можно было как то заработать копеечку и ни когда не просить у государства ни ЧЕГО и я не просил. Но пришли более жадные и обнаглевшие чиновники поддонки и отобрали у меня помещение (гараж)... И меня волнует то что меня и еще 20 человек обокрало государство нагло обокрало мошенническим способ украло имущество на 30 с лишним миллионов рублей на всех и еще помимо то что у нас украли мошенническим рейдерским путем и именем Российской федерации они еще путем взлома похитили имущество граждан о чем заведено уголовное дело но его теперь всячески пытаются прикрыть по тому как в деле основной рейдер и мошенник руководитель россимущества Колегов Антон Павлович и директор института им Вишневского Амиран Шотоевич Равишвили им поддонкам мало воровать на стороне так переключились от своей жадности на пенсионеров...(Писали президенту но его не интересует простые пенсионеры одни отписки ни чего не значащие) в судах такие же мошенники только по договорам судят!!! БЕЗНАДЕГА ПОЛНАЯ.........БорисНи какой разницы не вижу за исключением что в 90е были рекетиры и бандиты сейчас рейдеры из госчиновников а бандиты стали в основном полиция.следственный комитет прокуроры в крайнем случае их детки а разводилами стали судьи особенно в арбитражах... ТАК В ЧЕМ РАЗНИЦА???БорисКак то столкнулся в следственном комитете России в южном округе Москвы с такими персонажами как Павлов руководитель окружного СКР по Москве поддонок редкостный долго воевал с этим поддонком все таки уволили сбежал из России теперь появился опять но суть в другом был у него заместитель ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ МЫШАСТЫЙ (это такая фамилия) и вот он попался с поличным попался в группе ОПГ черных риэлторов (если помните года три назад в передаче человек и закон дело ВИТАЛИЯ СТУДЕНИКИНА как назвали передаче убийство в стиле спецслужб когда стариков убивали уколом) так вот Ивана Мышастого тогда уволили просто уволили из следственного комитета России (вопрос к Бастрыкину) но Иван Мышастый тут же оказывается в правительстве России а теперь он зам директора департамента министерства юстиции Р.Ф. и 29.03 2021 года приказом Президента Р.Ф. №185 присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции Р.Ф. 3 класса...(ВОПРОС ЧЕЙ ЖЕ ЭТО СЫНОК)??? И ВОТ ТАК ВО ВСЕМ...КОТА Вы думаете, что такое не ВЕЗДЕ? А какой-нибудь бездомный украдёт плитку шоколада и посадят, как расхитителя.БорисДа сейчас их время мошенников воров и просто поддонковКОТЖаль, что время их никак не закончится.ААлексейДа уж...КОТПрямо, святой царь.Майер АрмановОпять бояре плохие, а царь хороший. Все они хороши, раз довели народ до нищеты. Все оптом должны подать в отставку либо не мешать народу сделать свой выбор, без всяких фальсификаций.Юрий Кушнаревавтор-никогда они не будут на стороне народа,не для того туда забрались,хоть путин,хоть ктоНиколай ЗайчиковВообще-то Путину уже давно не открывать глаза своим вороватым чиновникам , а закрывать их ставя к стенке .КОТКому Путин будет глаза закрывать? Своему окружению? Да он к стенке поставит Навального и Фургала, чтобы не мешали разворовывать народное добро.Николай ЗайчиковДа и я про то же , они для него родныеКОТЛюдям, сидящим высоко, проблемы простого народа не интересны.Валерий Антохинстрана золотых унитазовКомментировать
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