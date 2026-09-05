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Путин предложил создать единый ресурс для патриотического туризма

Путин предложил создать единый ресурс для патриотического туризма

Нужно создать единый информационный ресурс, объединяющий все государственные, региональные и общественные программы в сфере патриотического туризма, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

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