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Tesla Cybertruck разворачивается с использованием управляемых задних колес (видео)

Tesla Cybertruck разворачивается с использованием управляемых задних колес (видео)

Ставший безумно популярным еще до выхода (бронированная версия собрала почти два миллиона заказов) электрический внедорожник Tesla Cybertruck все ближе к серийному запуску в производство, а потому интерес СМИ и блогеров к нему только растет.

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