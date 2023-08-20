Tesla Cybertruck разворачивается с использованием управляемых задних колес (видео)

Ставший безумно популярным еще до выхода (бронированная версия собрала почти два миллиона заказов) электрический внедорожник Tesla Cybertruck все ближе к серийному запуску в производство, а потому интерес СМИ и блогеров к нему только растет.
Ставший безумно популярным еще до выхода (бронированная версия собрала почти два миллиона заказов) электрический внедорожник Tesla Cybertruck все ближе к серийному запуску в производство, а потому интерес СМИ и блогеров к нему только растет.
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