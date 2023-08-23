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Сборная Латвии назвала состав на ЧМ-2023. Янис Тимма был отцеплен от команды в последний момент

Сборная Латвии объявила состав на чемпионат мира-2023. В последний момент от команды были отцеплены экс-игроки Лиги ВТБ Янис Тимма и Марекс Мейерис.

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