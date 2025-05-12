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Мирра Андреева о том, что Кончита Мартинес подарила ей караоке: «Она знает, как сильно я люблю петь – она сказала, что я ее раздражаю, когда пою»

Мирра Андреева о том, что Кончита Мартинес подарила ей караоке: «Она знает, как сильно я люблю петь – она сказала, что я ее раздражаю, когда пою»

«Кончита [Мартинес] подарила мне на день рождения портативное караоке (улыбается). Она знает, как сильно я люблю петь – она сказала, что я ее раздражаю, когда пою.

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