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Петербургский дневник

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Депутат Алексей Цивилев: «Произошедшее с упавшим в реку автобусом требует внимания и разбирательства со всех сторон»

Депутат Алексей Цивилев: «Произошедшее с упавшим в реку автобусом требует внимания и разбирательства со всех сторон»

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично контролирует проведение спасательной операции По предварительным данным, при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост водитель автобуса компании «Такси» не справился с управлением.

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