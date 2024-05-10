Депутат Алексей Цивилев: «Произошедшее с упавшим в реку автобусом требует внимания и разбирательства со всех сторон»

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично контролирует проведение спасательной операции По предварительным данным, при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост водитель автобуса компании «Такси» не справился с управлением.
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