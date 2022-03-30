Танкисты общевойскового объединения ВВО в Приморье совершенствуют навыки экстремального вождения

Танкисты общевойскового объединения ВВО в Приморье совершенствуют навыки экстремального вождения

В ходе проведения занятий механики-водители отработали приемы маневрирования на скоростных участках, прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях.

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