Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области становится критической, заявил 13 мая начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).