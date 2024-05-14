На Украине признали критической ситуацию для ВСУ в Харьковской области

Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области становится критической, заявил 13 мая начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии