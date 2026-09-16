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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Николаев о стыке перед голом «Локо» «Зениту»: «Решение довольно спорное, видим элемент безрассудства Еремеева. Следовало позвать арбитра к монитору»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил решения судьи Никиты Новикова в матче 8‑го тура Альфа ‑Банк РПЛ « Зенит » – « Локомотив » (2:1).

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