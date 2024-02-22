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Какой сегодня праздник: 22 февраля – Международный день защиты жертв преступлений

Какой сегодня праздник: 22 февраля – Международный день защиты жертв преступлений

Каждый год 22 февраля мировое сообщество отмечает Международный день поддержки жертв преступлений. Он призван обратить внимание на необходимость защиты, помощи в реабилитации и восстановлении прав лицам, которым был причинен вред, включая телесные повреждения, моральный ущерб, эмоциональные страдания, ущемление их основных прав и материальный ущерб.

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