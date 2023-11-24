«Чёрная пятница»: удачный момент для покупки менеджера паролей для бизнеса «Пассворк» со скидкой 50 %В честь «чёрной пятницы» российский разработчик «Пассворк» запустил акцию, предлагающую выгодные условия для приобретения флагманского продукта компании — менеджера паролей для бизнеса «Пассворк».