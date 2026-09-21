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Царьград

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«Сибирь» разгромила «Сочи» 5:1, Косолапов оформил дубль

«Сибирь» разгромила «Сочи» 5:1, Косолапов оформил дубль

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал крупную выездную победу над «Сочи», завершив встречу со счётом 5:1. Игра прошла на арене «Большой», и новосибирцы уверенно контролировали ход матча, показав высокую реализацию голевых моментов.

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