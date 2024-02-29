Никита Пресняков рассказал о своих нищих заработках

Сбежавший певец Никита Пресняков вынужден искать любые подработки. Артист когда-то выступал на больших концертных площадках, выходил на сцену Губернского театра и снимался в телешоу на главных каналах страны.
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