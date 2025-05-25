Паника в Гарварде: иностранные студенты в ловушке политических решений Ирина ВальковаНовая волна напряженности охватила один из самых престижных университетов мира — Гарвард, после того как администрация экс-президента США Дональда Трампа попыталась ввести запрет на прием иностранных студентов.