Паника в Гарварде: иностранные студенты в ловушке политических решений Ирина ВальковаНовая волна напряженности охватила один из самых престижных университетов мира — Гарвард, после того как администрация экс-президента США Дональда Трампа попыталась ввести запрет на прием иностранных студентов.
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