Митай из «Локомотива» и Даку из «Рубина» сыграют за Албанию на Евро

Сборная Албании объявила состав на чемпионат Европы. Этот список футболистов – почти окончательный. В нем 27 человек, включая 4-х вратарей, так что главному тренеру Сильвиньо остается отсеять только «лишнего» голкипера.
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