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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Горбуша соленая под семгу! Всего час и малосольная горбуша у вас на столе!

Хотите быстро и вкусно посолить горбушу? Сегодня поделюсь невероятно вкусным способом приготовления малосольной горбуши под семгу всего за час! Горбуша получается невероятно вкусная, нежная, малосольная, просто объедение! По вкусу она получится похожей на соленую семгу, а по стоимости обойдется ….

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