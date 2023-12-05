Горбуша соленая под семгу! Всего час и малосольная горбуша у вас на столе!

Хотите быстро и вкусно посолить горбушу? Сегодня поделюсь невероятно вкусным способом приготовления малосольной горбуши под семгу всего за час! Горбуша получается невероятно вкусная, нежная, малосольная, просто объедение! По вкусу она получится похожей на соленую семгу, а по стоимости обойдется ….
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