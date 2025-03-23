Театр абсурда
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Театр абсурда

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Одно важное решение по мигрантам спасёт миллионы: В годовщину теракта в "Крокусе" русские призвали сделать долгожданный шаг

Одно важное решение по мигрантам спасёт миллионы: В годовщину теракта в "Крокусе" русские призвали сделать долгожданный шаг

Да, наши силовики не могут поймать всех преступников и предотвратить все теракты, но правительство может принять одно важное решение по мигрантам, которое спасёт миллионы русских жизней.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Всё повторяется веками: как далека власть от народа!
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11 час.
Alex Nемо
депортация 3/4 мигрантов и новых граждан, визовый режим и тотальный контроль, - указал на решение проблемы Алексей Живов. Пока не будут приняты меры к их лоббистам в высоких кабинетах,это все так и будет простым трепом
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сеть диаспор и ОПГ, которые уже сейчас являются угрозой госбезопасности, завтра станут 15-миллионной армией внутри нашей страны. Вы же понимаете, что бандиты могут завезти сейчас оружия сколько захотят? Ещё пара-тройка лет фестивалей плова - и ситуацию уже будет не выправить. Решение только одно - депортация 3/4 мигрантов и новых граждан, визовый режим и тотальный контроль, - указал на решение проблемы Алексей Живов. Пока не будут приняты меры к их лоббистам в высоких кабинетах,это все так и будет простым трепом
Ответить
2 час.
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