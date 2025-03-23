Да, наши силовики не могут поймать всех преступников и предотвратить все теракты, но правительство может принять одно важное решение по мигрантам, которое спасёт миллионы русских жизней.
Одно важное решение по мигрантам спасёт миллионы: В годовщину теракта в "Крокусе" русские призвали сделать долгожданный шаг
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БВ
Борис Выдрин
Всё повторяется веками: как далека власть от народа!
Ответить
11 час.
Alex Nемо
депортация 3/4 мигрантов и новых граждан, визовый режим и тотальный контроль, - указал на решение проблемы Алексей Живов. Пока не будут приняты меры к их лоббистам в высоких кабинетах,это все так и будет простым трепом
Ответить
4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сеть диаспор и ОПГ, которые уже сейчас являются угрозой госбезопасности, завтра станут 15-миллионной армией внутри нашей страны. Вы же понимаете, что бандиты могут завезти сейчас оружия сколько захотят? Ещё пара-тройка лет фестивалей плова - и ситуацию уже будет не выправить. Решение только одно - депортация 3/4 мигрантов и новых граждан, визовый режим и тотальный контроль, - указал на решение проблемы Алексей Живов. Пока не будут приняты меры к их лоббистам в высоких кабинетах,это все так и будет простым трепом
Ответить
2 час.
Свежие комментарии