Одно важное решение по мигрантам спасёт миллионы: В годовщину теракта в "Крокусе" русские призвали сделать долгожданный шаг

депортация 3/4 мигрантов и новых граждан, визовый режим и тотальный контроль, - указал на решение проблемы Алексей Живов. Пока не будут приняты меры к их лоббистам в высоких кабинетах,это все так и будет простым трепом

ЕА

Евгений Алексеенко

Сеть диаспор и ОПГ, которые уже сейчас являются угрозой госбезопасности, завтра станут 15-миллионной армией внутри нашей страны. Вы же понимаете, что бандиты могут завезти сейчас оружия сколько захотят? Ещё пара-тройка лет фестивалей плова - и ситуацию уже будет не выправить. Решение только одно - депортация 3/4 мигрантов и новых граждан, визовый режим и тотальный контроль, - указал на решение проблемы Алексей Живов. Пока не будут приняты меры к их лоббистам в высоких кабинетах,это все так и будет простым трепом