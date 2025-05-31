Зураб Тодуа: "Новый учебник истории для школ Молдовы нужно изъять из учебного процесса" 

Новый учебник истории для школ Молдовы содержит грубые фактологические ошибки, подтасовку фактов, оправдывает нацистский режим румынского диктатора Иона Антонеску, и поэтому он должен быть просто изъят из учебного процесса.
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