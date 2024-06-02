Сати Казанова призналась, что мать боялась за ее красоту из-за больших зубов

Участнице «Фабрики» родители пророчили судьбу вечного «гадкого утенка» Певица Сати Казанова и бывшая участница первого звездного состава группы «Фабрика» рассказала, что в детстве у нее были огромные непропорциональные зубы.
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