Американский генерал: Россия расширяет влияние в Африке куда успешнее, чем США

Глава Африканского командования ВС США генерал Майкл Лэнгли предупредил конгресс о том, что Россия активно работает над расширением своего влияния в африканских странах, — при этом куда успешнее, чем Соединённые Штаты, сообщает ИноТВ со ссылкой на телеканал CNN.