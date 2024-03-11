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Картина дня. Финансы

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Американский генерал: Россия расширяет влияние в Африке куда успешнее, чем США

Американский генерал: Россия расширяет влияние в Африке куда успешнее, чем США

Глава Африканского командования ВС США генерал Майкл Лэнгли предупредил конгресс о том, что Россия активно работает над расширением своего влияния в африканских странах, — при этом куда успешнее, чем Соединённые Штаты, сообщает ИноТВ со ссылкой на телеканал CNN.

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