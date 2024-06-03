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"10-мегатонный взрыв надо Львовом": Военный эксперт назвал единственный способ отрезвить Запад

"10-мегатонный взрыв надо Львовом": Военный эксперт назвал единственный способ отрезвить Запад

Военный эксперт Станислав Крапивник назвал единственный гарантированный способ отрезвить Запад: "10-мегатонный взрыв надо Львовом".

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Комментарии
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Yuriy
Какие-то страшилки Автор пишет. Понятно, что Китай и Индия высказали свою позицию о неприемлемости применения Россией ядерного оружия. Ну а что они могли другого сказать? Не поддержать же Россию в этом вопросе публично и на весь мир ? Мировое сообщество не поймет, а ведь в этом сообществе кроме Европы и США - более 100 других государств. Другое дело, когда ядерное оружие будет применено и Россия &quot;выдаст&quot; то, что серьезно и здраво объяснит и Китаю и Индии  свершившийся факт. Наша пропаганда и не такое может объяснить и обосновать. И тогда Китай с Индией так или иначе, но  изменят свою позицию. А вот что касается Европы и США - на них можно ВООБЩЕ не обращать внимание, типа &quot;Собака лает, а караван идет&quot;...
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