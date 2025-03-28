Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу

Мэрил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе. По информации издания New Idea, ссылающегося на источник, близкий к паре, 75-летние знаменитости уже подбирают место для небольшой церемонии в Южной Калифорнии.
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