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Царьград

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"Стокманн" закроет до пяти магазинов в течение следующего года

"Стокманн" закроет до пяти магазинов в течение следующего года

Компания "Стокманн" собирается закрыть до пяти магазинов в течение следующего года. Универмаг в Новосибирске уже прекратил работу, а весной 2027 года планируется закрытие магазина в Перми.

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