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Царьград

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Билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге вернут с 12 октября

Билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге вернут с 12 октября

Владельцы билетов на отмененные октябрьские концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге смогут вернуть деньги через систему INTICKETS, заявки начнут принимать с 12 октября.

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