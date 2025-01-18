ВС РФ в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч» в Киеве

Вооружённые силы России в ответ на удары ракетами ATACMS с территории Украины нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима, сообщила в субботу, 18 января, пресс-служба Министерства обороны.
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