Страна и люди
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Страна и люди

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Бьющие по мостам реактивные «Герани» начали применять технологию роя

Бьющие по мостам реактивные «Герани» начали применять технологию роя

Реактивные ударные беспилотники «Герань» начали применять технологию роя. Об этом в программе « Открытый эфи р» на телеканале «Звезда» рассказал публицист Алексей Анпилогов, комментируя недавние удары по объектам в Киеве.

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