Бьющие по мостам реактивные «Герани» начали применять технологию роя

Страна и люди

Реактивные ударные беспилотники «Герань» начали применять технологию роя. Об этом в программе « Открытый эфи р» на телеканале «Звезда» рассказал публицист Алексей Анпилогов, комментируя недавние удары по объектам в Киеве.