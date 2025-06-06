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Поколение Z: Почему доски почёта больше не мотивируют молодых сотрудников?

Поколение Z: Почему доски почёта больше не мотивируют молодых сотрудников?

Владислав Быханов, управляющий партнёр рекрутинговой компании, объясняет, почему традиционные методы мотивации, такие как доски почёта, теряют актуальность для поколения Z, которое ценит индивидуальность.

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