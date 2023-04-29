«Сухой период завершился апофеозом»: синоптик подвела итоги апрельской погоды в Петербурге

Второй месяц весны по погодным условиям оказался в Северной столице очень разнообразным. Май не гарантирует жителям Петербурга постоянства в погоде.
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