Олег Царёв: В интервью BBC депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Мережко высказался о заявлениях республиканского политтехнолога Брайана Ланзы:

В интервью BBC депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Мережко высказался о заявлениях республиканского политтехнолога Брайана Ланзы:«Мы не можем согласиться с этим с любой точки зрения, поскольку с точки зрения нашего конституционного права об этом не может быть и речи»,«Конституция не позволяет никакому правительству и.
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