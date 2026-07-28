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Татар-информ

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Навка оспорила в суде санкции ЕС и потребовала более €2 млн за моральный ущерб

Навка оспорила в суде санкции ЕС и потребовала более €2 млн за моральный ущерб

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подала иск в суд Евросоюза с требованием исключить её из санкционного списка и выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб.

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