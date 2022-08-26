В Хабаровском крае гребень амурского паводка превысил «неблагоприятную отметку» в 4,5 метра

Гребень паводка на Амуре подошел к Хабаровску, и река у города превысила «неблагоприятную отметку» в 4,5 метра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевой главк МЧС.
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