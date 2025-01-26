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  • александр крот
    Все что должны дети знать так это слова гимна а не каких то певцов...они сегодня в россии а завтра на западеНародный артист С...

В Германии предложили объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

В Германии предложили объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

Представители фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике, которая содержит пункт о необходимости объявления чрезвычайной ситуации в Германии из-за наплыва нелегальных мигрантов.

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