Искусственный интеллект указал на организаторов теракта в "Крокусе": Названы главные нестыковки

Сегодня 15K прочитали Если выразить одним предложением, что хотели продемонстрировать организаторы теракта в "Крокус Сити Холле", мой ответ будет таким: это сигнал-предупреждение англосаксонского "глубинного государства" Кремлю – отступитесь от Украины, а то запалим Россию.