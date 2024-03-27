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Добрый Мир

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Искусственный интеллект указал на организаторов теракта в "Крокусе": Названы главные нестыковки

Искусственный интеллект указал на организаторов теракта в "Крокусе": Названы главные нестыковки

Сегодня 15K прочитали Если выразить одним предложением, что хотели продемонстрировать организаторы теракта в "Крокус Сити Холле", мой ответ будет таким: это сигнал-предупреждение англосаксонского "глубинного государства" Кремлю – отступитесь от Украины, а то запалим Россию.

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Алекс Сэм
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