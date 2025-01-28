На днях имел занятную беседу — совершенно адекватный человек, патриот, сокрушался по поводу того, что наша армия никак не выдавит нацистов из Курской области.
Почему ВСУ до сих пор в Курской области
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
о формировании ударного кулака в сумщине знали? Знали. Все ,кому положено.Что ждали или вели опять переговоры?
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5 час.
cЦ
cvyurij Цветков
Смотрим кому выгодна долгая война. Ответ нашим и иностранным олигархам. Ведь война для них всего лишь надёжный бизнес. И чем дольше идёт война тем больше у них прибыль. Кончится война и конец прибылям! И ещё! Пока идёт война нашим честным руководителям (меньшинству руководящего состава) трудно бороться с мощной коррупцией во власти. Все эти миллионеры, укравшие, виноват, приватизировавшие государственную собственность, не расстанутся добровольно с наворованным. А ведь вся прибыль должна работать в России и на Россию! Пора их раскулачивать и Победа придёт быстро!
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2 час.
Андрей Равдин
Всех, кто пришёл на нашу землю с оружием, должны В НЕЙ и остаться. Процесс идёт, но не всё сразу, тем более, что они ещё и прибывают, и прибывают. Так что потребуется время.
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24 мин.
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