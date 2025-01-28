Почему ВСУ до сих пор в Курской области

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cvyurij Цветков

Смотрим кому выгодна долгая война. Ответ нашим и иностранным олигархам. Ведь война для них всего лишь надёжный бизнес. И чем дольше идёт война тем больше у них прибыль. Кончится война и конец прибылям! И ещё! Пока идёт война нашим честным руководителям (меньшинству руководящего состава) трудно бороться с мощной коррупцией во власти. Все эти миллионеры, укравшие, виноват, приватизировавшие государственную собственность, не расстанутся добровольно с наворованным. А ведь вся прибыль должна работать в России и на Россию! Пора их раскулачивать и Победа придёт быстро!