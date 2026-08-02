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Хотите сэкономить на жилье во Владивостоке? Выбирайте для отдыха некурортный сезон

Хотите сэкономить на жилье во Владивостоке? Выбирайте для отдыха некурортный сезон

Рынок аренды жилья во Владивостоке пережил невероятный взлёт (ценовой, конечно, а не качественный) в 2025 году и не собирается сдавать позиции в году нынешнем Рост туристической аренды бьёт по местным жителям и приезжим, ищущим жильё на долгий срок — для них ситуация становится безрадостной.

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