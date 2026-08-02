Хотите сэкономить на жилье во Владивостоке? Выбирайте для отдыха некурортный сезон

Рынок аренды жилья во Владивостоке пережил невероятный взлёт (ценовой, конечно, а не качественный) в 2025 году и не собирается сдавать позиции в году нынешнем Рост туристической аренды бьёт по местным жителям и приезжим, ищущим жильё на долгий срок — для них ситуация становится безрадостной.