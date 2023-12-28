"Отказываться не собираемся": Якутский "ЯГОМИК" отстоял свою аббревиатуру

В Якутске есть учреждения, чьи аббревиатуры веселят не только горожан, но и всю Россию. На этот раз в центре внимания оказались городская общественная молодёжная организация "Подросток"и государственный "Якутский музей".
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