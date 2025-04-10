В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете

Депутаты Государственной думы предложили бороться с матом и выступили с инициативой повысить штрафы за брань в интернете и на публике и начать привлекать к ответственности тех, кто организовывает концерты с артистами, ругающимися нецензурной лексикой со сцены.
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