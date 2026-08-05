Константин Бондаренко: В Украине война стала бизнесом, а Бандера — всего лишь рекламным баннером

Почему любые мирные переговоры сегодня обречены на провал даже при участии могущественных посредников? Как европейские столицы превратили украинский кризис в экзистенциальную угрозу для самих себя? В чём истинная причина превращения мобилизации в Украине в масштабный теневой бизнес? И насколько реален сценарий послевоенного примирения и совместных экономических проектов? Политолог Константин Бонда… Читать далее: https://govorit.