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Говорит Европа ⚡

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Константин Бондаренко: В Украине война стала бизнесом, а Бандера — всего лишь рекламным баннером

Константин Бондаренко: В Украине война стала бизнесом, а Бандера — всего лишь рекламным баннером

Почему любые мирные переговоры сегодня обречены на провал даже при участии могущественных посредников? Как европейские столицы превратили украинский кризис в экзистенциальную угрозу для самих себя? В чём истинная причина превращения мобилизации в Украине в масштабный теневой бизнес? И насколько реален сценарий послевоенного примирения и совместных экономических проектов? Политолог Константин Бонда… Читать далее: https://govorit.

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