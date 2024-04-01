Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

КВАДРАТУРА КРУГА Почему Россия взялась обсуждать в ООН «проделки» запада за последние 20 лет? Она пытается сломать сложившуюся за эти годы практику, когда запад сам решал на кого ему нападать и какую страну уничтожать, а потом ставил всех перед фактом.