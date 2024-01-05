«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена

Аудрюс

У различных "звезд" звездная, болезнь проявляется по разному.. У Каспарова и Галкина и еще ряда "звезданутых", которых вежливо проводили ТУДА, она проявлянтся в таком виде, у многих других она проявляется в другом виде.... Одно мне не ясно! Неужели граматный шахматист, который просчитывает на многи ходы вперед, в отличие от разных шутов и прочих извращенцев, не смог просчитать реальные события? Скорее всего все эти высказывания от бессильной злобы!! Украина, да хрен с ней, 50 остальных стран вряд-ли были готовы, на ядерный конфликт? Пока, эти США и остальные их сателлиты, все делали для продолжения конфликта... И если так дело и дальше пройдет, то, не дай Бог конечно, но возможны и обмены ядерными ударами... Не уйдут просто так англосаксы из Украины... Возможна и грязная бомба, да и применение биологического либо химического оружия со стороны ЧВК НАТО... Причем государства НАТО попытаются откреститься от этой дикости...