Политнавигатор У Украины в 2023 году якобы были все шансы наголову разгромить российскую армию, однако жадность Белого дома похоронила эти планы.
«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена
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лл
лина любимцева
Пусть эта тварь ПОВЕССИЦА!!
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1 час.
Аудрюс
У различных "звезд" звездная, болезнь проявляется по разному.. У Каспарова и Галкина и еще ряда "звезданутых", которых вежливо проводили ТУДА, она проявлянтся в таком виде, у многих других она проявляется в другом виде.... Одно мне не ясно! Неужели граматный шахматист, который просчитывает на многи ходы вперед, в отличие от разных шутов и прочих извращенцев, не смог просчитать реальные события? Скорее всего все эти высказывания от бессильной злобы!! Украина, да хрен с ней, 50 остальных стран вряд-ли были готовы, на ядерный конфликт? Пока, эти США и остальные их сателлиты, все делали для продолжения конфликта... И если так дело и дальше пройдет, то, не дай Бог конечно, но возможны и обмены ядерными ударами... Не уйдут просто так англосаксы из Украины... Возможна и грязная бомба, да и применение биологического либо химического оружия со стороны ЧВК НАТО... Причем государства НАТО попытаются откреститься от этой дикости...
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36 мин.
Виктор Александров
Каспаров (в девичестве Вайнштейн) разбушевался?
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26 мин.
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