Нетрезвый водитель Toyota получил год исправительных работ за гибель рыбака

Переехавший палатку с рыбаками на озере Чаны житель Омска выслушал приговор.В Новосибирской области назначили исправительные работы жителю Омска, который в декабре 2022 года врезался в палатку с рыбаками на озере Чаны.
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