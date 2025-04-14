Трамп: конфликт на Украине является войной Байдена

Президент США заявил, что хочет остановить боевые действия Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт – это война бывшего лидера Белого дома Джо Байдена, а он пытается ее остановить для спасения многих жизней.
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