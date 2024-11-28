«Известия»: в Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке

Обращение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину Депутаты во главе с первым зампредом комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением об увеличении размера кредитов по семейной ипотеке.