SHOT: Андрея Макаревича* могут лишить звания народного артиста РФ

Музыканта Андрея Макаревича* требуют лишить звания народного артиста России. С таким заявлением к Министерству культуры обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает Telegram-канал SHOT.
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