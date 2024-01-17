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SHOT: Андрея Макаревича* могут лишить звания народного артиста РФ

SHOT: Андрея Макаревича* могут лишить звания народного артиста РФ

Музыканта Андрея Макаревича* требуют лишить звания народного артиста России. С таким заявлением к Министерству культуры обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает Telegram-канал SHOT.

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Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
только разговоры. почему сразу не лишили этого говнюка?
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