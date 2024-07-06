Кардиолог рассказал о важности научного обмена с западными коллегами и последствиях жары для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ Ирэн ОрлонскаяБолезни сердца являются одной из наиболее распространенных причин смерти, как сообщил кардиолог и заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в интервью для газеты «Известия».