Кардиолог рассказал о важности научного обмена с западными коллегами и последствиях жары для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ Ирэн ОрлонскаяБолезни сердца являются одной из наиболее распространенных причин смерти, как сообщил кардиолог и заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в интервью для газеты «Известия».
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