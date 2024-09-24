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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Ученые обнаружили около 200 веществ, которые могут способствовать развитию рака молочной железы, в материалах, используемых для упаковки пищевых продуктов

Исследователи из Food Packaging Forum провели масштабное исследование, в ходе которого были идентифицированы и обсуждены около 200 потенциальных канцерогенов молочной железы, обнаруженных в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами (FCM), представленных на рынке.

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