Ученые обнаружили около 200 веществ, которые могут способствовать развитию рака молочной железы, в материалах, используемых для упаковки пищевых продуктов

Исследователи из Food Packaging Forum провели масштабное исследование, в ходе которого были идентифицированы и обсуждены около 200 потенциальных канцерогенов молочной железы, обнаруженных в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами (FCM), представленных на рынке.
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