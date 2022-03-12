Карандин о судействе серии «Ак Барс» – «Авангард»: «Не безошибочное, но ровное. Хартли к такому не привык, отсюда нервы и жесты»

Юрий Карандин высказался о поведении главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.  – Много споров вокруг серии «Ак Барс» – «Авангард».

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