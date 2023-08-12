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Бобровникова призналась, что не сразу смогла поверить в излечение от рака

Бобровникова призналась, что не сразу смогла поверить в излечение от рака

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала об излечении от рака. «Конечно, имея на руках результаты обследования, я могу с уверенностью говорить о том, что у меня было это предчувствие, я не нервничала и была абсолютно спокойна.

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