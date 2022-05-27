Указ российского президента о предоставлении гражданства страны в упрощённом порядке не только жителям ДНР и ЛНР...

Указ действующего российского президента о предоставлении гражданства страны в упрощённом порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и тем, кто проживает в Херсонской и Запорожской областях Украины, раз и, будем надеяться, навсегда закрывает излюбленную тему киевской пропаганды: "Вот, оставит Россия занятые её военными украинские территории, вернётся туда наша власть и всем, кто русскую армию хлебом-солью встречал или просто ей радовался, а заодно и всем, кто до сих пор по-русски говорит, всё так припомнят!" Не припомнят.